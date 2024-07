Napoli rebus Osimhen | il Psg si defila ma torna sotto la Premier League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 - Tra Dimaro e Castel di Sangro, i due ritiri che finora hanno costituito l'estate azzurra, di Victori tifosi delhanno visto poco o niente: il poco appartiene solo alle sporadiche apparizioni negli allenamenti, il niente alle amichevoli, nelle quali il nigeriano è sempre stato l'assente di lusso, con uno zero spaccato a referto in campo contro Anaune Val di Non, Mantova ed Egnatia. In questi casi, in piena sessione di mercato, è lecito pensare a una cessione imminente, ma la situazione del nigeriano è ben più complicata, intricata e, soprattutto, aperta a diversi scenari. Il ritorno dellaTra essi è inclusa la permanenza in azzurro: al momento forse più che altro una scelta obbligata ben evidenziata anche dalle continue esclusioni operate da Antonio Conte, che aspetta buone notizie per il suo pupillo Romelu Lukaku.