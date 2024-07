Olimpiadi alla cerimonia Macron come il Marchese del Grillo Ma i fischi gli rovinano la festa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Ladi apertura delledi Parigi è stata uno spettacolo meraviglioso: la suggestione delle delegazioni in barca sulla Senna, le luci, i suoni, le esibizioni dei grandi artisti internazionali. Perfino il ritrovato rintocco delle campane di Notre Dame, il primo dopo l’incendio che la devastò nel 2019. Al netto di una imprevedibile pioggia battente che ha sferzato l’intero show, tutto è stato pensato al dettaglio e in grande. Un successo pieno, con un ma altrettanto ingombrante: quel successo Emmanuele la sua Francia lo hanno voluto tenere tutto per sé, cancellando o quasi gli atleti che sono l’anima e i primi interpreti dello spirito dei Giochi.