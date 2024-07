La Via Appia entra nel Patrimonio Unesco | è il 60 sito italiano a ottenere il riconoscimento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 luglio 2024 – La Viadiventadell’: è il 60°riconosciuto come tale in Italia. A deliberarne l’iscrizione è stato il Comitato delMondiale riunito a New Delhi. Una vittoria particolarmente importante, considerando che è la prima candidatura promossa direttamente dal ministero della Cultura, che ha coordinato e seguito tutte le fase del processo, curandone la documentazione. A collaborare, anche le regioni Lazio, Campania, Puglia e Basilicata, 13 città metropolitane e province, 74 comuni, altre innumerevoli realtà locali, 14 parchi e 25 università. Senza contare il prezioso contributo del ministero degli Affari Esteri e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra della Santa Sede.