FOTO San Gregorio Magno l’imprenditore Ianniello è la vittima dell’incidente nei campi

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈdel settore costruzioni edili e movimento terra, Angelo, 63 anni, residente a San, lamortale (LEGGI QUI) che si è verificato questa mattina in un terreno sito nel comune gregoriano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti,che era alla guida di una motozappa agricola, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato tra il terreno che stava percorrendo e la strada provinciale. Il mezzo si è poi impattato con il muro che delimitava la strada. Nell’impatto,è deceduto sul colpo, schiacciato dallo stesso mezzo di cui era alla guida nel terreno in cui stava effettuando dei lavori agricoli.