Michelle Hunziker benino ma non benissimo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Se fossimo nella scuola di un tempo, le daremmonon presenta male, non canta male, non balla male, fa tutto. Il suo punto di forza piuttosto è un’immagine pulita e solare che va a nozze con il tentativo di Mediaset di dirottare l’asticella verso una TV più familiare. Così a Cologno Monzese ci si buttano in ogni occasione. Passati i tempi in cui era soltanto una (eccellente) spalla, nell’ultima stagioneè stata inspiegabilmente ovunque: nella giuria di Io Canto Generation, al timone del suo one woman showImpossibile, dietro al bancone di Striscia la Notizia, alla guida di Io Canto Family. E nella prossima stagione sarà alla guida del concerto a Venezia dei Pooh e delle serate evento di Andrea Bocelli. Tvblog ha avanzato l’ipotesi che possa condurre The Ultimate Entertainer, unica novità seriale dell’intrattenimento di Canale5.