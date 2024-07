Dal ventilatore portatile alla mascherina da notte di seta ecco quello che non può mancare negli spostamenti dell’estate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 26 luglio 2024) Agosto, si sa, è il mese delle vacanze estive per eccellenza. Questo vuol dire che, per recarsi in località esotiche e paradisiache, è anche il periodo in cui si intensificano gliin aereo, in treno o in macchina. E ci si trova a vivere una nuova quotidianità in un posto diverso dal solito. In tali situazioni, scegliere i giusti accessori da viaggio è fondamentale per rendere l’intera esperienza totalmente piacevole. Se poi capita che questi piccoli oggetti siano anche belli e chic, ancora meglio. Niente vieta infatti di sceglierli non solo in baseloro funzionalità ma anche al loro stile. Così che ognuno di loro possa farci sentire ancora più coccolate e tutelate in viaggio e non solo.