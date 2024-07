Olimpiadi Parigi 2024 | le previsioni meteo Il caldo sarà grande padrone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si preannunciano due settimane di sole e, dove si disputeranno leda venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Lesono inequivocabili e non lasciano pensare a una tregua nella capitale francese, eccezion fatta per qualche timido temporale che come sempre anima i tardi pomeriggi estivi. Temperature che non scenderanno sotto i 25-27 °C nel corso della giornata faranno compagnia agli appassionati di sport che seguiranno i Giochi e agli atleti che saranno grandi protagonisti. Stiamo parlando naturalmente delle condizioni all’aperto, mentre al coperto il discorsoben diverso visto che siall’ombra e i vari impianti saranno dotati di aria condizionata. L’unica consolazione è che il cielo potrebbe essere a volte velato, concedendo così un po’ di sollievo.