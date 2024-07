Ecco dove siamo costretti a dormire | Parigi 2024 Chiara Pellacani denuncia la follia green | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Letti di cartone e materassi di plastica. Insomma, non sono letti comodissimi quelli che hanno atteso gli atleti delle Olimpiadi a, per i prossimi Giochi, e la questione ha scatenato gli interrogativi di tanti tifosi sui social. Come dimostrato da, pronta alla sfida nei tuffi, i letti del Villaggio Olimpico, visitato lunedì dal presidente Emmanuel Macron, sono scadenti. Nel suo filmato spiega come è fatto: la base, la testiera, il materasso, ribadendo confort e anche una certa sorpresa, per la qualità del riposo. Un concetto che con maggiore enfasi, e una certa goliardia, anche dalle tenniste australiane arrivate a, in rappresentanza del proprio Paese, che hanno mostrato le molteplici attività che i letti di cartone sono capaci di sostenere.