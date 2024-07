Il falso video contro il chirurgo simbolo del bombardamento russo all’ospedale pediatrico di Kiev

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) A seguito deldell’ospedaledi, sono circolate diverse fotografie di uncon la divisa insanguinata mentre dava una mano all’esterno della struttura colpita dal missile. La figura di questo uomoè stata contestata da undove un presunto poliziotto ucraino versa del sangueun uomo che pare assomigliargli. In nessun caso si vedono in chiaro i volti dei due ripresi, ma le macchie suggeriscono che sia lo stesso. Non lo è affatto ed è tutta una messinscena. C’è chi dubita per via della diversa presenza di sangue, “schizzato” nella parte superiore del corpo ma non nei pantaloni, ma c’è una spiegazione. Per chi ha fretta Gli utenti vengono portati a credere che l’uomo sia lo stessodell’ospedalecon il camice insanguinato, nonostante non si veda il suo volto.