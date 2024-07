Stefano De Martino scatta la festa dopo l’ufficialità di Affari Tuoi | la gag sui social

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 20 luglio 2024)Deno i festeggiamentiaver ottenuto la conduzione disu Rai1 Adesso di dubbi non ce ne sono davvero più,Desarà il nuovo padrone di casa del game show di Rai1e la notizia ovviamente è stata accolta con pieno entusiasmo da parte dei suoi familiari e dai tanti fan disseminati su e giù per lo Stivale. Il presentatore partenopeo che negli ultimi anni abbiamo visto sdoppiarsi tra Stasera tutto è possibile e Bar stella è stato promosso sul primo canale, dove ha raccolto la pesante eredità di Amadeus, diretto a Canale Nove per la nuova avventura con la rete Discovery. E subitogiunta durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione tv.