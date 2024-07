Napoli Manna Punta Kulusevski | La Strategia per Portarlo in Azzurro SKYSPORT UK

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilè interessato a Dejandel Tottenham. Giovanniha programmato un incontro per portare lo svedese agli ordini di Conte.nel Mirino delIlè a caccia di un esterno offensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, e tra i tanti nomi sulla lista del direttore sportivo Giovannispicca quello di Dejan, talentuoso classe 2000 attualmente in forza al Tottenham. Il Feeling trae Conte: Un Fattore Chiave Secondo quanto riportato das.uk ,avrebbe già programmato un incontro con gli Spurs per discutere del futuro di. L’obiettivo sarebbe quello di sostituire Jesper Lindstrom con un giocatore gradito a Conte, che in passato ha già allenato lo svedese al Tottenham, riuscendo a tirare fuori il meglio da lui.