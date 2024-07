La Vigor si assicura Idaro tuttofare francese A Senigallia dopo l’esperienza con il Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Un altro fuori quota, un altro volto nuovo per la2024-2025, ecco Benjamin Ewenn. Classe 2005, centrocampista di sostanza, è nato a Bordeaux, in Francia. Cresciuto nei settori giovanili di CMO Bassens, Bordeaux e Mérignac, nell’estate 2023 viene acquistato dal. Nella passata stagione, alterna gettoni in Primavera 1 e Under 18 rossoblu. Prossima tappa del suo viaggio: lacon la quale si metterà alla prova per la prima volta in assoluto in un campionato senior. Saluta intanto Matteo Baldini, uno degli artefici della promozione in D dei senigalliesi. Sulle sue tracce c’è il Giulianova di mister Mosconi, società storica e con ambizioni di ripescaggio. Tornando alla, mancano ancora un paio di innesti, entrambi under, entrambi terzini ed è molto probabile che saranno annunciati nel weekend.