Corriere dello Sport – Napoli Conte alla presentazione con i giocatori a Dimaro | Sono il primo tifoso

(Di sabato 20 luglio 2024) 2024-07-19 22:01:16 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: 22:30 Spinazzola si racconta Nel frattempo, Leonardo Spinazzola si è raccontato ai canali ufficiali del. Dall’infanzia ai tempi del Siena con gli amici napoletani fino all’Europeo vinto con l’Italia e all’idolo Ronaldo: 22:20e il coro dei tifosi delcontro la Juve I tifosi delhanno salutato la squadra intonando alcuni cori contro i rivali della Juve: LA REAZIONE DI22:05 Ilsi presenta: le foto della serataacclamato dai tifosi, Osimhen accolto dagli applausi: GUARDA QUI tutte le immagini della serata didel. 21:55 Termina laLadeltermina qui ma il dj set in piazza Madonna della Pace continua. Presenti per la serata quasi 3000 tifosi.