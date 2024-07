Controlli straordinari nella provincia di Avellino il bilancio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 2 minutiLa Questura diha disposto servizinel territorio del Comune di Ariano Irpino, finalizzati, principalmente, al contrasto dei reati contro il patrimonio, a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto Riflesso. Nelle operazioni, pianificate nel corso della settimana corrente, tese alla prevenzione dei reati a carattere predatorio e dei furti in abitazione, sono state impiegate, oltre alle pattuglie del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Numerose le identificazioni di persone e isu veicoli, in particolare nelle zone e nelle contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni criminose.