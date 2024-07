Bielorussia cittadino tedesco condannato a morte per terrorismo e attività mercenaria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il tribunale regionale di Minsk, in, haRico Krieger,di 29 anni, per aver commesso i reati di “” e ““. A riportarlo è il gruppo d’opposizione bielorusso per i diritti umani Viasna, che ha sede in Polonia. Il processo, avvenuto a porte chiuse, si è concluso il 24 giugno scorso. Secondo quanto si legge sul sito del gruppo per i diritti umani, Krieger è un medico dipendente della Croce Rossa tedesca. È stato accusato contemporaneamente di sei gravi capi di imputazione: “”, “di agente”, “atto di”, “creazione di una formazione estremista”, “intenzionale deterioramento di un veicolo o di linee di comunicazione”, “azioni illegali in relazione ad armi da fuoco, munizioni ed esplosivi”. Krieger è statoall’esecuzione tramite plotone di esecuzione.