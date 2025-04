Spazionapoli.it - Due novità di formazione e non solo: Sky svela le ultime in vista di Napoli-Empoli

Leggi su Spazionapoli.it

Tutte lesuldal centro sportivo di Castel Volturno a Sky Sport, a pochi giorni dalla sfida del Diego Armando Maradona contro l’.Manca sempre meno alla prossima partita di campionato per il: a Castel Volturno, Antonio Conte continua a lavorare con la sua squadra per arrivare nel migliore dei modi nella sfida contro l’, in programma per lunedì 13 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona. Il secondo Monday Night di fila (dopo quello di Bologna, ndr) serve a misurare con il termometro lo stato d’animo di unche è tornato da Bologna con unpunto e tanti rimpianti, in primis quello di non aver rosicchiato punti all’Inter prima in classifica.Per non mollare, serve però il massimo dell’attenzione: lo sa bene l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che è chiamato a scogliere ledi, con la speranza che l’elenco degli indisponibili non sia poi così tanto temibile.