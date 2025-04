Brescia polizia di Stato in festa il questore | i reati calano basta allarmismi

Brescia, 4 ottobre 2025 - polizia di Stato in festa oggi per il 173esimo del Corpo. La cerimonia si è svolta in un gremito teatro Grande, alla presenza di autorità e sindaci in fascia tricolore, ma anche numerosi studenti delle scuole Bresciane, destinatari dei progetti di educazione alla legalità, all'affettività e di contrasto al cyberbullismo organizzati a tamburo battente dal poliziotto scrittore Domenico Geracitano. Il questore, Eugenio Spina, ha ripercorso a ritroso gli ultimi dodici mesi di attività, mesi "intensi", caratterizzati da un dato positivo: "I reati sono diminuiti del 5% - ha sottolineato - La delittuosità appare in calo anche nella zona della stazione ferroviaria: nel primo trimestre del 2025 i furti sono diminuiti del 103% e le rapine de 141% rispetto al medesimo periodo del 2024. Ilgiorno.it - Brescia, polizia di Stato in festa, il questore: i reati calano, basta allarmismi Leggi su Ilgiorno.it , 4 ottobre 2025 -diinoggi per il 173esimo del Corpo. La cerimonia si è svolta in un gremito teatro Grande, alla presenza di autorità e sindaci in fascia tricolore, ma anche numerosi studenti delle scuolene, destinatari dei progetti di educazione alla legalità, all'affettività e di contrasto al cyberbullismo organizzati a tamburo battente dal poliziotto scrittore Domenico Geracitano. Il, Eugenio Spina, ha ripercorso a ritroso gli ultimi dodici mesi di attività, mesi "intensi", caratterizzati da un dato positivo: "Isono diminuiti del 5% - ha sottolineato - La delittuosità appare in calo anche nella zona della stazione ferroviaria: nel primo trimestre del 2025 i furti sono diminuiti del 103% e le rapine de 141% rispetto al medesimo periodo del 2024.

Brescia, polizia di Stato in festa, il questore: i reati calano, basta allarmismi. Festa della Polizia per il 173esimo anniversario di fondazione. I 173 anni della Polizia di Stato Medaglia d'oro al merito civile. Il questore: «Microcriminalità in stazione? Allarmismo». Festa della Polizia Penitenziaria Brescia: la protesta della Fp Cgil. 171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Ne parlano su altre fonti

Brescia, polizia di Stato in festa, il questore: i reati calano, basta allarmismi - Brescia, 4 ottobre 2025 - Polizia di Stato in festa oggi per il 173esimo del Corpo. La cerimonia si è svolta in un gremito teatro Grande, alla presenza di autorità e sindaci in fascia tricolore, ma an ... (msn.com)

I 173 anni della Polizia di Stato Medaglia d’oro al merito civile - Al termine della manifestazione nella cornice del teatro Grande il congedo del questore Eugenia Spina ... (brescia.corriere.it)

Festa della Polizia di Stato, Bisceglie raddoppia festeggiando il corpo di polizia e la riapertura del teatro Garibaldi - “Esserci sempre”. È il tema scelto dalla polizia di Stato per festeggiare i suoi 173 anni. Un corpo di polizia che guarda al passato e ai progressi fatti nel corso degli anni, primo fra tutti quello d ... (trmtv.it)