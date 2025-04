Bodo Glimt-Lazio 0-2 | Saltnes ne segna due e regala ai norvegesi la gara d' andata

Bodo 10 aprile 2025 - La neve gela le gambe della Lazio e invece esalta quelle del Bodo/Glimt. Nella sfida di andata di questo quarto di finale, i capitolini cadono per 2-0 in Norvegia, merito della doppietta di Saltnes e concedono alla squadra scandinava la prima partita. Due gol di scarto da recuperare e la consapevolezza che il passivo sarebbe potuto essere anche più pesante senza le parate di Mandas. Tanti grattacapo per Baroni, il quale dovrà ribaltare il passaggio del turno nel match di ritorno. Primo tempo Per la sfida contro i biancocelesti Knutsen conferma in toto la formazione ipotizzata alla vigilia. In porta c'è Haikin, protetto dalla coppia di centrali Gundersen e Bjortuft, mentre sulle corsie corrono Sjovold e Bjorkan. In mediana il capitano Berg è affiancato da Evjen e Saltnes. Sport.quotidiano.net - Bodo/Glimt-Lazio 0-2: Saltnes ne segna due e regala ai norvegesi la gara d'andata Leggi su Sport.quotidiano.net 10 aprile 2025 - La neve gela le gambe dellae invece esalta quelle del. Nella sfida didi questo quarto di finale, i capitolini cadono per 2-0 in Norvegia, merito della doppietta die concedono alla squadra scandinava la prima partita. Due gol di scarto da recuperare e la consapevolezza che il passivo sarebbe potuto essere anche più pesante senza le parate di Mandas. Tanti grattacapo per Baroni, il quale dovrà ribaltare il passaggio del turno nel match di ritorno. Primo tempo Per la sfida contro i biancocelesti Knutsen conferma in toto la formazione ipotizzata alla vigilia. In porta c'è Haikin, protetto dalla coppia di centrali Gundersen e Bjortuft, mentre sulle corsie corrono Sjovold e Bjorkan. In mediana il capitano Berg è affiancato da Evjen e

