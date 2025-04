8xmille alla Chiesa Cattolica lanciata la nuova campagna

lanciata la nuova campagna dell'8xmille alla Chiesa Cattolica. Occasione per uno sguardo alle forme concrete di aiuto e alle iniziative per condividere i frutti di una semplice ma importante firma.Servizio di Leonardo Possati

