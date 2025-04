Gossipnews.tv - Simona Ventura Parla dell’Isola Dei Famosi: E Non Le Manda Certo a Dire!

rompe il silenzio sul suo presunto ritorno all’Isola dei. Ecco che cosa ha detto di sconvolgente!Da settimane il suo nome rimbalza nei corridoi del gossip televisivo:potrebbe tornare all’Isola dei. Ma non come conduttrice, ruolo che ha reso iconico, bensì come opinionista. L’idea ha subito scatenato entusiasmo tra i fan storici del reality e gli amanti dei colpi di scena. E ora, finalmente, è proprio lei are.In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, SuperSimo ha fatto chiarezza. Ha detto senza mezzi termini di non sapere nulla su un suo possibile coinvolgimento nel programma. Nessuna telefonata, nessuna proposta ufficiale, nessun piano segreto in atto. Le voci che la vedrebbero nel cast della nuova edizione sono, per ora, solo rumors.