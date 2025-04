Lanotiziagiornale.it - Minate le funzioni di controllo della Corte dei Conti

Non si placano le polemiche per il via liberaCamera alla riforma dei poterideie del danno erariale. Protestano le opposizioni e i magistrati contabili che parlano di un testo che “stravolge gli equilibri tra i poteri dello Stato”. I sì sono stati 136, i no 75. Il provvedimento passa ora in Senato. La proposta di legge è stata presentata da Tommaso Foti quando era capogruppo di FdI e mira a far superare la cosiddetta “paurafirma” da parte di pubblici ufficiali, siano essi politici che funzionari. Essa introduce una serie di esimenti a favore del pubblico ufficiale, rispetto alla responsabilità erariale: potrà essere condannato per danno erariale in caso di dolo e in caso di colpa grave ma quest’ultima viene definita in modo restrittivo (è tale nei casi di violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, travisamento del fatto, ecc).