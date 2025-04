Ilfattoquotidiano.it - La Cedu condanna l’Italia per la detenzione al 41bis del boss Giuseppe Morabito: “Ha l’Alzheimer”

“La Corte non riesce a comprendere come una persona affetta da un indiscusso declino cognitivo, e persino a cui era stata diagnosticata la malattia di Alzheimer, e che non era in grado di comprendere la propria condotta o a seguito di un’udienza in tribunale, potesse al contempo mantenere una capacita? sufficiente per mantenere o riprendere (a un’età cosi? avanzata, dopo quasi vent’anni trascorsi sotto un regime particolarmente restrittivo) contatti significativi con un’organizzazione criminale”. Sono le ragioni per le quali la Corte europea dei diritti umani hatoper aver continuato a tenere sotto il regime deldetto “u Tiraddrittu”, il mammasantissima della ‘ndrangheta di Africo arrestato, dopo una lunga latitanza, nel 2004. Da sempre considerato undi primo piano, in realtà oggi sono 21 gli anni di carcere duro scontati dache di anni ne ha 92 anni e non si regge in piedi.