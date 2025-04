Notizie.com - Mikel Arteta, il “segreto” dell’Arsenal anti-Real Madrid? Due maestri italiani: ecco chi sono

Una fonte d’ispirazione l’uno, un consigliere l’altro.Amatriain tiene in grandissima considerazione gli allenatoriCarlo Ancelotti e Roberto De Zerbi., il “? Duechi(ANSA FOTO) – Notizie.comE forse è proprio questo ildel suo Arsenal, uscito vittorioso dalla serata di Champions League contro il. Allenato, manco a dirsi, proprio dal nostro Ancelotti, bersagliato dai media spagnoli.Ma chi è, capace di mettere all’angolo i blancos con unro 3 a 0? 43 anni, spagnolo, ex centrocampista, ha finito la sua carriera da calciatore all’Arsenal nel 2016. Poi ha fatto ritorno ai gunners in veste di allenatore tre anni dopo, nel 2019. È stato “allievo” di Pep Guardiola al Manchester City come suo vice.