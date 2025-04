Ritrovata la ragazza di 16 anni scomparsa dalla Brianza

Ritrovata e sta bene la studentessa di 16 anni che due settimane fa si era allontanata da casa a Monza. Lo riferiscono i colleghi di MonzaToday. La famiglia non aveva sua notizie dallo scorso 28 marzo: era uscita per andare a scuola e non aveva più fatto ritorno a casa. Giornate di apprensione e. Quicomo.it - Ritrovata la ragazza di 16 anni scomparsa dalla Brianza Leggi su Quicomo.it e sta bene la studentessa di 16che due settimane fa si era allontanata da casa a Monza. Lo riferiscono i colleghi di MonzaToday. La famiglia non aveva sua notizie dallo scorso 28 marzo: era uscita per andare a scuola e non aveva più fatto ritorno a casa. Giornate di apprensione e.

Ritrovata la ragazza di 16 anni scomparsa dalla Brianza. E' stata ritrovata la studentessa di 16 anni scomparsa da Monza.

