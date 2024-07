Chi era padre Pio da Pietrelcina il santo più popolare e controverso d’Italia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 18 luglio 2024) San Pio da Pietralcina è uno dei santi italiani più venerati. La sua vita è stata protagonista di alcune fiction televisive (una con Sergio Castellitto per Mediaset, un’altra con Michele Placido per la Rai, entrambe del 2000) e ora anche di un film, attualmente nelle sale italiane, diretto da Abel Ferrara e interpretato da Shia LaBeouf. Francesco Forgione, questo il suo nome prima di diventare frate cappuccino, nasce a, vicino a Benevento il 25 maggio 1887. Vive però per oltre 50 anni a San Giovanni Rotondo dove nel 1910 diventa sacerdote. Un evento miracoloso, la comparsa delle stimmate, ovvero i segni del martirio di Gesù, il 20 settembre 1918, rendono il frate immediatamente noto. Lui stesso racconta in una lettera al suo direttore spirituale di essere stato sorpreso da “un dolce sonno”, subito dopo aver servito messa. Al risveglio, mani e piedi grondano sangue.