Roma-Latina De Rossi schiera Le Fee dal 1? Affaticamento per Bove

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Laalle 18:00 scenderà in campo contro ilin occasione della prima amichevole del precampionato a Trigoria. Dal 1? ci sarà Boer tra i pali con il nuovo acquisto Buba Sangarè (classe 2007) come terzino destro. Smalling, Ndicka e Angelino completeranno la difesa. A centrocampo l’altro volto nuovo Enzo Le Fee e con lui Pisilli e Baldanzi, mentre in attacco toccherà a Joao Costa, Dybala e Solbakken. Nel secondo tempo spazio a Svilar; Feola, Golic, Plaia, Reale; Levak, Darboe, Graziani; Almaviva, Sugamele, Cherubini. Niente amichevole per Edoardoche rimarrà a riposo a causa di un lieve. Ai box anche Tammy Abraham, che ha accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro. In via precauzionale l’inglese sta effettuando terapia specifica con indagini radiologiche al fine di definire e quantificare l’eventuale problematica.