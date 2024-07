Cena bianca più di 600 prenotati in piazza Grande

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arezzo, 17 luglio 2024 – Oltre 600 prenotazioni e unavoglia di passare una notte in bianco. Cresce sempre più l’attesa per la suggestivain, l’evento total white in programma giovedì 18 luglio che richiamerà ai piedi del Loggiato Vasariano numerosi commensali, anche da fuori Arezzo, desiderosi di passare una serata coinvolgente e raffinata. I posti a disposizione sono ormai pochi, ma c’è ancora la possibilità di prenotare contattando uno dei quattro ristoranti diaderenti all’iniziativa ovvero Logge Vasari, Ristorante Lancia d’Oro, Essenza Dario e Anna e Osteria