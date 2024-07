Arezzo liberata I carrarmati britannici in Corso Italia dopo giorni di tensione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Tiziana Sono trascorsi 80 anni dalla Liberazione diche avvenne il 16 luglio 1944 con l’ingresso, prima dei granatieri, poi dei carri armati. Come ricorda Enzo Droandi in "Le stragi del 1944 nella Toscana orientale", l’entrata nel capoluogo era prevista per il 15 luglio da parte del XIII corpo d’armata corazzato, anche se la resistenza da parte di Kesselring era ancora dura nella zona. Il disegno prevedeva chedovesse essere la prima città d’con insurrezione popolare tanto che un grosso reparto, quello della Brigata Pio Borri, avrebbe dovuto entrare in città il 14 luglio, giorno in cui si consumarono le efferate stragi di San Polo e San Severo. Le truppe inglesi riuscirono a valicare Lignano nella notte tra il 14 e il 15 luglio con l’obiettivo di spingersi verso Olmo alle prime luci dell’alba del 15. I dettagli dell’operazione furono ...