Softball l’Italia parte forte e travolge la Cina nel debutto dei Mondiali!

(Di lunedì 15 luglio 2024) Prima partita e prima vittoria perai2024 dinella sua settimana decisiva. La squadra guidata dal manager Federico Pizzolini supera con il punteggio di 6-0 la, che è la formazione indubbiamente meno quotata del raggruppamento. Domani sera la sfida agli USA, poi quella al Canada che sarà probabilmente decisiva ai fini del passaggio in semifinale. Alice Nicolini è la lanciatrice vincente di stasera, con valide capacità di mantenere la situazione sotto controllo. Pronti via, esubito si trova in ottima posizione per andare a segno. Doppio di Piancastelli, altro doppio di Mc Kenzie Barbara e c’è il primo punto delproprio grazie a questo. Un singolo a sinistra di Elisa Cecchetti, poi, spedisce proprio la sua compagna a finire il giro e a firmare il 2-0.