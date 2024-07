Sanità quasi mezza Italia sotto la sufficienza sui Lea | al Sud meno garanzie per le cure

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Solamente 13 promossi. E ben 8 bocciati.la metà delle regionine, etutte al Sud, non raggiungono lasui Lea, i livelli essenziali di assistenza sanitaria. Un dato che non stupisce, ma che dimostra ancora una volta come l’Autonomia differenziata voluta proprio dal governo rischi di andare ad accentuare differenze già notevoli tra i diversi territori, soprattutto in tema di. I dati, riferiti al 2022, sono quelli del Nuovo sistema di garanzia, lo strumento del ministero della Salute attraverso il quale vengono misurate la qualità e l’appropriatezza delleai cittadini. Nei Lea sono solamente 13 le regioni che hanno raggiunto lain tutte e tre le macro-aree: prevenzione, distrettuale e ospedaliera.