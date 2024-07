Non solo la Copa America | per Lautaro Martinez è tempo di rinnovo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) L’Inter è pronta ad accogliere. L’attaccante argentino è arrivato all’ultimo atto della. E il futuro parla nerazzurro con il capitano dell’Inter pronto a firmare ildi contratto al termine della rassegna continentale. FUTURO –è pronto a scendere in campo questa notte per la finale dicontro la Colombia. L’attaccante argentino, dopo la vittoria del Mondiale in Qatar, proverà a cucirsi sul petto anche laper chiudere così un cerchio storico con la sua Nazionale. Il capitano dell’Inter poi, si godrà qualche settimana di vacanza nel suo paese per poi fare rientro in Italia prima di chiudere il suo secondo cerchio con i nerazzurri.è pronto a mettere tutto nero su bianco e continuare il matrimonio iniziato nel 2018 con l’Inter.