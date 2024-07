LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard oggi fa sul serio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 10.50 13.25 Nel frattempo si stacca Egan Bernal: ci si aspettava di più dal colombiano della Ineos Grenadiers. 13.24 C’è Lemmen a dettare il passo in gruppo, distacco di 1’25”. 13.22 Adesso sono diciassette gli uomini al comando, sono rientrati anche Sobrero e Romo. 13.20 150 chilometri all’arrivo. 13.19 Healy e Yates stanno rientrando sulla fuga. 13.17 Si stacca Laporte in gruppo, perde un uomo la Visma. 13.15 Davanti c’è Jungels che sta facendo un gran lavoro per Hindley. 13.13 Il drappello con Simon Yates si sta avvicinando alla fuga. Non è lontano però neanche il plotone. 13.10 Il gruppo però non lascia troppo spazio: solo 1’25”.