Attacco a Trump l’ex presidente ferito a un orecchio | non mi arrenderò mai

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 14 luglio 2024) Poteva essere una tragedia per Donald. Alla fine ne uscirà con una ferita lieve alla sommità dell'destro, ma con un impulso ancor più marcato verso la vittoria alle presidenziali: l'iconica immagine dell'excol volto insanguino che, sulle sue gambe, alza il pugno al cielo è un segno di forza che ha monopolizzato i media e i social network mondiali, ponendo gli avversari politici sulla difensiva, a partire dalJoe Biden, già in difficoltà in casa democratica, con tanti che gli chiedono di passare la mano. Di certo, la tragedia c'è stata per lo spettatore ucciso dalla gragnuola di colpi partiti da un ignoto tiratore - a suo volta freddato dal Secret Service, che difende l'ex- e per due persone rimaste ferite in condizioni critiche che lottano in un ospedale di Pittsuburgh.