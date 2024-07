Il Tour de France secondo Eric Fottorino

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 luglio 2024) Voleva fare il corridore, magari da campione. E’ diventato giornalista, addirittura da direttore (“Le Monde”), e scrittore. Ma non ha mai smesso di pedalare,, perché certe voglie le hai dentro, anche nelle gambe. “Piccolo elogio della bicicletta” è un grande inno al ciclismo. Lo ha scritto nel 2007, al 2009 risale la traduzione italiana per Excelsior 1881 (126 pagine, 10,50 euro). La differenza fra bicicletta e ciclismo ce l’aveva chiarita Philip Delerm (“Agli uni l’ampiezza agli altri l’aderenza”, “Si nasce bicicletta o ciclismo, è quasi politico”), masembra essere nato bicicletta e trasformatosi in ciclismo. “Pedalo sempre e da sempre. Lungo i rettilinei e le curve che dall’infanzia portano a un’età considerata adulta, con una piccola bicicletta in testa che non smette di farmi girare in tondo su questa terra tonda, come se la vocazione principale della bicicletta fosse smussare gli angoli del mondo”, “Il mio percorso ciclistico è una linea della vita su una macchina del tempo che viaggia solo a ritroso.