LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Carapaz e Johannessen ci provano da lontano

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.30 Siamo vicini alla Cote de Simacourbe, secondo GPM di giornata di 1800 metri all’8,2%.hanno 20” di vantaggio. 16.27 Intanto dal gruppo si è staccato Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), segnalato a 25” dal gruppo dei migliori. 16.25 Siamo vicini ai -35 dal traguardo. Si va a velocità considerevoli. 16.23 Eriesce nel suo intento, passando per primo sul GPM e togliendo dunque il punticino a. I due hanno 10” sul gruppo. 16.22 Con l’ecuadoriano c’è Tobias, per sottrarre punti all’uomo della EF Education-Easypost. 16.21 Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) prova a portare via un gruppetto con Richard(EF Education-Easypost), che prova poi ad andare via.