Sveva Alviti chi è la madrina del Festival di Venezia 2024

(Di giovedì 11 luglio 2024), ladella Mostra del Cinema di, è una modella e un’attrice con una storia internazionale. Un racconto che si snoda dalle passerelle alla macchina da presa, passando per New York e la Francia fino al ritorno in Italia, dove ha preso parte a diversi progetti. Biografia di: la carriera di modella e attriceè nata a Roma il 14 luglio 1984. Dopo un’infanzia e un’adolescenza dedicate al tennis, a 17 anni ha vinto il concorso Elite model look, che offriva al vincitore un’esperienza sul campo a New York. Non ancora maggiorenne,si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha cominciato a lavorare come modella e ha seguito una scuola di recitazione che le ha permesso di debuttare a Broadway.