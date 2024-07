Gli Indesiderabili | recensione del film di Ladj Ly

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 11 luglio 2024) GlideldiLy A cinque anni dall’uscita de I miserabili, vincitore del Premio della Giuria a Cannes e di quattro premi César,Ly torna sul grande schermo con un altro dramma sociale, Gli. Questa sua seconda incursione dietro la macchina da presa mantiene una parentela spirituale con I miserabili, essendo nuovamente ambientato nella periferia parigina ed esplorando come la corruzione corroda le istituzioni e coloro che le controllano, e come le politiche razziali spingano coloro che le subiscono a ribellarsi. Entrambi, in pieno stile Ly, manifestano una vocazione incendiaria e mostrano quanto sia difficile controllare il fuoco una volta che divampa, come analizzeremo in questa