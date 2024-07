Slitta il Festival di Sanremo la soluzione della Rai per evitare il conflitto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ildi2025 potrebbere? Non è un’ipotesi lontana dalla realtà, ma unache la Rai starebbe valutando, perilcon la Coppa Italia. A parlarne è il Patron dell’Ariston, Walter Vacchino: si avvicina sempre di più, dunque, la possibilità di posticipareper una settimana, così da non incorrere in una perdita di share.2025di una settimana per la Coppa Italia Premessa: le date deldierano state anticipate dal Patron dell’Ariston, Walter Vacchino. Al momento non ci sono stati ancora dei contatti ufficiali con la Rai, ma l’obiettivo è dilo scontro con la Coppa Italia. Le datenuova edizione di2025 erano dal 4 all’8 febbraio 2025. Dal 4 al 6 febbraio 2025, tuttavia, su Mediaset, sono previsti i quarti di finaleCoppa Italia.