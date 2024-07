Riforma Pensioni 2025 | spunta quota 92 67+25 come funziona e dettagli

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di martedì 9 luglio 2024) Una nuova proposta didelleè stata avanzata da esperti dell’Inps e del centro studi Itinerari Previdenziali di Alberto Brambilla, con l’obiettivo di garantire maggiore flessibilità rispetto all’attuale legge Fornero, mantenendo al contempo l’equilibrio dei conti pubblici. Questa proposta giunge in un momento cruciale, considerando che la spesa previdenziale raggiungerà il suo picco nei prossimi anni.92, idella proposta Il nucleo della proposta consiste nella creazione di una finestra di circa 10 anni per l’accesso alla pensione. Secondo questo piano, i lavoratori potrebbero scegliere di andare in pensione a partire dai 62 o 63 anni, fino a un massimo di 72 anni, a condizione che abbiano accumulato almeno 25 anni di contributi.