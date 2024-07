Francia | arriva il monito di S&P e Morningstar Dbrs dopo l’esito delle elezioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) Sul futuro dellaildi S&P e: le due agenzie di rating ritengono cherenda sfidante la definizione di una politica economica e di bilancio adeguate. Nonostante queste considerazioni, il rating dellae l’outlook per ora non sono in discussione. S&P Global giudica a rischio scelte di politica economica L’agenzia, che mantiene un rating “AA-” con outlook stabile sulla, ritiene che il nuovo scenario parlamentare complicherà probabilmente la definizionepolitiche. Secondo l’agenzia di rating, infatti, l’attuale mancanza di visibilità sulla natura del prossimo governo sta creando incertezza sui dettagli della strategia di politica economica e fiscale. Un importante test sarà la definizione ad ottobre del Bilancio 2025, che darà un’indicazione della volontà del nuovo governo di ridurre gli ampi deficit di bilancio dellae di rispettare le regole fiscali dell’UE.