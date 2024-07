Ieri in Campania | Trema ancora a Napoli Ad Avellino maxi rapina allo sportello bancomat

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 7 luglio 2024.– Alle ore 3:30, un ordigno è stato fatto esplodereesterno dell’ufficio postale di San Michele di Serino (AV), in via Campo Santa Maria. La deflagrazione ha innescato un incendio che ha completamente distrutto l’ufficio, temporaneamente ubicato in un container. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Il bottino èda quantificare.(LEGGI QUI) Benevento – Continua a produrre risultati positivi l’attività preventiva e di controllo del territorio svolta dalla Compagnia Carabindi Benevento. Nella giornata diun 64enne del capoluogo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile i quali, nel corso di una perquisizione domiciliare, rinvenivano e ponevano sotto sequestro una postepay ed una carta di credito, entrambe provento di furto in quanto riconosciute come proprie da un 57enne di Benevento che il giorno precedente ne aveva denunciato la sottrazione unitamente ad altri oggetti.