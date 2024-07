Temptation Island Francesca Sorrentino conferma la rottura con Manuel Maura | Prevedibile poco rispetto ma non chiedetemi il motivo perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 7 luglio 2024) Nelle scorse orehato lacon. L’ex protagonista della passata edizione diattraverso una storia Instagram ha chiesto ai follower di non inviarle in privato foto e video che ritraggono il suo ex con altre donne, né d chiederle i motivi che hanno portato i due a lasciarsi (di nuovo). Le parole della: Come avete potuto intuire la mia relazione conè finita. Ho aspettato prima di dire qualcosa non per hype o altro ma per metabolizzare e valutare le varie fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita. L’ex volto del reality show ha aggiunto: Dopo gli ultimi avvenimenti pubblicati sull’altro social e poi rimossi (per evitare ricorsi legali da parte dell’interessato) vi chiedo cortesemente di non inviarmi in privato foto/video che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con altre ragazze.