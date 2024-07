Le 10 migliori canzoni felici per tirarsi su il morale da Jamie xx ai Fleetwood Mac

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 7 luglio 2024) La musica riduce lo stress, tira su ile fa bene alla salute. Gli scienziati ci sono arrivati dopo una serie di studi complicati ma, se inizi a mettere su alcune delleche la musica pop ha da offrire, te ne puoi accorgere da solo. E molto più rapidamente. Latà in musica può assumere diverse forme: a volte si tratta didolci e rassicuranti; altre sono hit che rinvigoriscono anima e corpo con una botta di dopamina. Alcune persone avevano il vizio di sminuire la musica allegra definendola di bassa qualità, ma per fortuna questo modo di pensare sta passando di moda. La disco, un tempo snobbata dai fan del rock, è oggi universalmente riconosciuta per il suo valore intrinseco. Lo stesso vale per il pop vero e proprio.