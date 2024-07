Poesia che sorpresa La spiazzante rivoluzione formale di Tiziano Causin nel suo I pensierini di Fredda e Spirale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) “Solo un altro Pensierino, poi facciamo merenda”/ “Perché mi fai scrivere anche quando non ci riesco?”/sorrideva benevola e beffarda/”Voglio mettere alla prova la tua tenacia: se vuoi diventare poeta devi scrivere anche quando non ti viene nessuna idea”. L’intensa rarefazione del ricordo reale. La misura diretta dell’affettività personale. Dovremmo recuperare questo stralcio di frammenti scritti tra le prime pagine in “Idi” (Campanotto editore) scritto dal giovanissimoper capire da dove nasce questa affascinante, vibrante eopera letteraria. Un nucleo originario d’ispirazione creativa “familiare” che propaga la sua urgenza compositiva verso un futuro in divenire, prosaicamente la crescita emotiva, umana dell’autore, tanto attesa quanto intimamente preoccupante, probabilmente dolorosa.