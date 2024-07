Base militare mossa di Avs | Emendamento soppressivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Il sasso lanciato nello stagno dalla sinistra radicale e dal Movimento Noproduce i primi effetti. E ora, dopo la denuncia pubblica su costi e dimensioni della nuovadei reparti d’elitè dei carabinieri tra San Piero a Grado e Pontedera. Alleanza Verdi Sinistra prova a smarcarsi e con il deputato Marco Grimaldi annuncia la presentazione "di unal decreto legge". Era stato il consigliere comunale Ciccio Auletta a puntare il dito contro il partito di Nicola Fratoianni ricordando che la relazione descrittiva del progetto "era stata presentata alla commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera di cui è segretario Angelo Bonelli. Ora però Grimaldi, vicecapogruppo alla Camera di Avs, prova a metterci una toppa e dichiara che "chi vuole la pace costruisce la pace", sottolineando che "l’insediamentodiffuso nell’area dell’ex Cisam e a Pontedera, classificato come opera strategica per la difesa nazionale, è il frutto di una decisione mai concertata con le comunità locali e in un’area infestata di insediamenti militari, da Camp Darby allo scalo aeroportuale: Pisa non può accogliere un ulteriore progetto dal pesante impatto ambientale, soprattutto se pensiamo che nel Parco 2500 alberi adulti verranno abbattuti per consentire la presenza della nuova: un vero ecocidio".