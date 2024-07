Clima e Energia | L' effetto delle piogge estive sui consumi elettrici in Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 luglio 2024) Produciamo piùdalle fonti rinnovabili, stiamo assistendo a un’estate particolare, con meno domanda dità a causa delpiovoso del nord e non siamo ancora autosufficienti, importando poco più del 15% dell’. Questa la fotografia che appare dai dati diffusi a giugno da Terna (il gestore della rete nazionale) e Arera (l’autorità per la regolazione dell’). In un’estate finora caratterizzata da condizioni meteorologiche del tutto differenti tra nord e sud del Paese se ne vedono gli effetti suienergetici. Secondo Arera, alla fine di giugno il fabbisogno mensile era pari a 24,7 miliardi di kWh, +1,9% rispetto a maggio 2023, ma con un continuo calo della produzione da fonti termoelettriche e, in particolare, dall’inizio del 2024 il carbone è stato utilizzato per creare meno del 2% della richiestanazionale mentre idrico e fotovoltaico in crescita di oltre il 30% rispetto al mese di maggio dello scorso anno.