La destra aretina litiga mentre Arezzo sprofonda

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – «La» la nota di Donato Caporali Capogruppo consiliare PD«La Vicesindaca Tanti e Fratelli d'Italia (che forse farebbe più bella figura a chiarire sull'inchiesta di Fanpage sul rigurgito neofascista all'interno di FdI e Gioventù Nazionale)no tra loro su temi del politichese incomprensibili agli aretini. Nel frattempoaffonda in tutte le classifiche sulla qualità della vita, opere strategiche costosissime e in ritardo (da Via Fiorentina alla caserma di Via Filzi), il degrado della città e delle sue frazioni è fuori controllo, la partecipazione dei cittadini è assente, con comitati che giustamente sorgono ormai ovunque. Sul sociale e servizi alla persona, delle buche ed erba alta e lo stato vergognoso della manutenzione meglio stendere un velo pietoso.