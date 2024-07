Andrea Lanari record sullo Stretto di Messina | Attraversato a nuoto senza le braccia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Castelfidardo (Ancona), 3 luglio 2024 – “Un’ora, 26 minuti e 26 secondi. E’ stato difficile ma bellissimo”. L’ha detto con quell’entusiasmo che lo caratterizza da sempre, nonostante tutto, ancora carico di adrenalina, ieri, nel primo pomeriggio., 46 anni di Castelfidardo, ha portato a termine con successo la traversata “La sicurezza conquista lo” a. Ha abto i figli e si è lasciato alla commozione dopo un’impresa titanica, ancor più per lui. Il 4 giugno 2012 un grave incidente sul lavoro stravolse la sua vita lasciandolo invalido all’80 per cento. Una mattina come tante altre, mentre stava facendo un collaudo ad uno stampo di tranciatura, subito dopo aver inserito il materiale sotto lo stampo, si è improvvisamente abbassata la pressa tranciandogli le mani fino a metà avambraccio.