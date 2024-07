Nuvole nell’anima il libro di Lina Colacillo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 2 luglio 2024) È uscito il” di, scrittrice torinese, pubblicato da Buckfast Edizioni (2024). Unintrospettivo che, senza giudizi, vuole far riflettere il lettore sulla vita e su come si può cercare di migliorarla. I protagonisti delsono Alessio, Angela e Divina. Alessio è un giovane ventenne che soffre della sindrome di hikikomori: da tempo ormai ha cominciato a chiudersi in se stesso, a non voler vedere nessuno e a vivere una vita vuota e priva di significato. Nulla più lo entusiasma, nulla gli crea interesse. Dorme di giorno, tenta di vivacchiare nella notte, incollato a videogames e computer, rinchiuso nella sua camera buia, trascurando se stesso e tutto ciò che gli sta intorno. Con il passare del tempo, inizia a fare gesti ossessivi, quando – all’apice della crisi – un mattino all’alba si butta dal sesto piano.