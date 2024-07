Maradona e il fisco | la verità sul debito Doveva solo 951 euro non 40 milioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 2 luglio 2024) L’avvocato Pisani rivela cheal951, non 40. Pignoramenti ingiusti per oltre 2. Gli eredi potrebbero richiedere il rimborso. Il verodi: 951,82invece di 40Una rivelazione shock getta nuova luce sul presuntomilionario di Diego Armandocon ilitaliano. L’avvocato Angelo Pisani, che ha assistito il Pibe de Oro negli anni scorsi, ha fatto chiarezza su questa vicenda che ha perseguitato il campione argentino per decenni. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Pisani ha dichiarato: “È stato perseguitato per anni, gli hanno pignorato di tutto, dagli orecchini ai compensi per le esibizioni televisive.nonal40ma decisamente molto meno: 951,82, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria.